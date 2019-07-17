В Новошешминском районе экологи пресекли самовольную разработку полезных ископаемых

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В селе Новошешминск инспекторы выявили незаконную добычу полезных ископаемых на землях сельхозназначения и безлицензионное пользование недрами, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Инспекторы Волжско-Камского территориального управления района выяснили, что разработка велась на площади 200 квадратных метров. На момент осмотра объем добытой песчано-глиняной смеси составил 100 кубических метров.



Руководитель компании, нарушивший закон, привлечен к административной ответственности, на него наложен штраф.

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