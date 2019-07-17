По нацпроекту «Здравоохранение» Татарстан планирует за пять лет на 6% снизить смертность от опухолей

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). К 2024 году в Татарстане планируется снизить смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения. Это предусмотрено региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Показатель в этом году — 196 случаев на 100 тыс. человек.

Также через пять лет будет создан сервис — личный кабинет пациента «Мое здоровье» в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Благодаря ему можно будет записаться на прием к специалистам онлайн во всех клиниках республики. Кроме того, пациенты получат доступ к электронной карте и смогут посмотреть назначение врача онлайн.

В прошлом году 83% медицинских учреждений Татарстана использовали сервис ЕГИСЗ, в этом году — уже 85%. К 2024 году планируется, что все татарстанские клиники будут использовать данную систему.

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