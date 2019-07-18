Татар-информ

18 июля 2019, 09:40

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале кряшенской культуры «Питрау»

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале кряшенской культуры «Питрау»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 18 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится двуязычная пресс-конференция, посвященная XX Республиканскому фестивалю кряшенской культуры «Питрау», который состоится  20 июля 2019 года в с. Зюри Мамадышского района РТ.

В мероприятии примут участие руководитель исполкома Общественной организации кряшен РТ Людмила Белоусова, член правления Общественной организации кряшен РТ Геннадий Макаров, начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района, руководитель Мамадышского отделения Общественной организации кряшен Республики Татарстан Степан Спиридонов и директор ГБУ ГФАК «Бермянчек» Артур Поляков.

На пресс-конференции расскажут об истории праздника и его традициях, об особенностях 20-го фестиваля кряшенской культуры, а также о различных удобствах для гостей мероприятия.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
 

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