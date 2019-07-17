В Нижнекамске освятили фундамент под новый православный храм

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске отслужили молебен и освятили фундамент под будущий храм Рождества Христова, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Храм возводят в 49-м микрорайоне.





Несмотря на неблагоприятные погодные условия, строители не прекращают работу. Рабочие забили все сваи, залили алтарную часть фундамента и продолжают заливать остальную часть.

Настоятель храма Артемий Ямашев вместе с протоиереем Виталием Кузьминым и прихожанами обратились к Богу за помощью в таком нелегком деле.



«Строители приходят с просьбой молиться о благополучном строительстве, говорят, что тогда и работа лучше спорится и дело идет быстрее», – говорит отец Артемий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 35-м комплексе Нижнекамка построят новую мечеть. На строительство новой мечети нижнекамцы собрали почти 2 млн рублей.

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