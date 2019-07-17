На территории детсада в Тетюшах появятся метеоплощадка, спортплощадки, 3D тротуары

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Прилегающая к зданию тетюшского детского сада территория стала большой строительной площадкой, на которой возведут прогулочные веранды, спортивную прорезиненную площадку, детский городок, метеостанцию и множество новых элементов для комфорта и безопасности малышей и сотрудников, пишет газета «Авангард».



Детский оазис здоровья и развлечений дополнит кованое ограждение с воротами, которое будет украшать также улицы Гагарина и Озерную.



Заведующая детским садом Татьяна Лубганс поделилась, что очень рада глобальным переменам, которые происходят на территории дошкольного учреждения. Основное внимание Татьяна Николаевна уделила установке прогулочных веранд, отметила важность других объектов.



Так, по ее мнению, полезным и познавательным для развития детей станет метеоплощадка (в районе их всего две, вторая – в детсаду «Сказка»), на которой малыши и педагоги смогут наблюдать за природой, ее сезонными изменениями и проводить эксперименты.



Заведующая и сотрудники детского сада хвалят рабочих, которые аккуратно и ответственно подходят к работе, но при этом отмечают, что их работа впереди, ведь здесь нужны заботливые руки и их хозяйский, женский глаз.



Сейчас заведующая и воспитатели строят новые планы, продумывают, как украсить обновленную территорию и организовать работу с детьми в летний период, чтобы удовлетворить потребность ребят в творческой, познавательной и двигательной деятельности.

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