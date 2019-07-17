Для лаишевских студентов провели игру «Честный квиз» на противодействие коррупции

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Интеллектуальную игру «Честный квиз» провели среди студентов Казанского национального исследовательского технологического университета в лагере «Зеленый бор» в Матюшино, пишет газета «Камская новь».



Организаторами выступили Академия творческой молодежи РТ, Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, Министерство по делам молодежи РТ, Молодежное правительство Татарстана. Мероприятие направлено на просвещение учащихся в области противодействия коррупции.

Со вступительным словом перед студентами-первокурсниками выступил главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской, а также помощник главы Лаишевского района по противодействию коррупции Фатима Сакаева.

Участники игры разделились на несколько команд, им предстояло пройти три тура игры: «Что? Где? Когда?», «Где логика», «Открытые ответы на типичные ситуации». Студентам необходимо было не только продемонстрировать знания и смекалку в вопросах антикоррупционной тематики, но и определить коррупционную составляющую в типичных бытовых ситуациях.





В «Честном квизе» лучшими стали игроки команды «Ложка без меда».

В финале события перед студентами выступила советник председателя молодежного правительства РТ по вопросам взаимодействия с Управлением Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алена Лапенкова. Она рассказала студентам о молодежной политике республики и о проектах, которые направлены на развитие творческого потенциала молодых людей.

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