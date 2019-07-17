Иранская компания построит в Мамадыше базу по оптовой продаже фруктов и овощей

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Иранская компания Daric Investment Group построит в Мамадыше базу по оптовой продаже фруктов и овощей. Президент инвестиционной холдинговой компании Иранской Исламской Республики Зонози Мотлах Мохаммад Реза Годратоллах посетил Мамадышский район, пишет газета «Нократ».



После осмотра мамадышских полей и поездки к святому источнику, расположенному возле древнего болгарского городища Кирменчук, иностранный гость встретился с главой района Анатолием Ивановым.



Daric Investment Group является одной из крупнейших инвестиционных компаний Ирана. Она представлена в авиации, металлургии, горном деле, строительстве, машиностроении, спорте, образовании и других отраслях. В 2018 году иранская авиакомпания АТА Airlines, входящая в группу Daric, приступила к пассажирским перевозкам по маршруту Тегеран – Казань – Тегеран.



«Я люблю весь Татарстан. Полюбил и Мамадышский район. Тем более что город расположен на берегу реки, а природа здесь восхитительная», – поделился впечатлениями бизнесмен.



Отвечая на вопрос, почему база будет построена именно в Мамадыше, Зонози Мотлах Мохаммад Реза Годратоллах ответил, что Мамадышский район является точкой, где проходит маршрут, соединяющий несколько крупных городов. Следовательно, отсюда идет охват достаточно большой аудитории потенциальных покупателей.



По мнению инвестора, в республике это самое удобное место, поэтому строить базу здесь экономически выгодно – она будет выполнять роль терминала. Привезенные из Ирана овощи и фрукты будут поставляться из этой базы в другие города республики. Когда бизнес будет налажен, бизнесмены наладят двусторонний финансовый поток и будут поставлять в Иран товары из Татарстана.

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