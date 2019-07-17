Татар-информ

18 июля 2019, 02:28

Общество

Пешеходные переходы Мамадыша стали заметнее благодаря надписям «Игътибар! Внимание!»

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Общество

Пешеходные переходы Мамадыша стали заметнее благодаря надписям «Игътибар! Внимание!»

Фото: mamadysh-rt.ru

Предупреждающие надписи помогут не только повлиять на бдительность пешеходов, но и на общую картину безопасности дорожного движения.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). «Игътибар! Внимание!» – такие надписи стали появляться на пешеходных переходах Мамадыша. Инициатором мероприятия выступило местное отделение ГИБДД, пишет газета «Нократ».

Сотрудники жилищно-коммунальных услуг помогают коллегам воплотить идею в жизнь, используя специальные дорожные краски, кисти и трафарет.



Специалисты уверены, что предупреждающие надписи помогут не только повлиять на бдительность пешеходов, но и на общую картину безопасности дорожного движения.



Виновниками дорожно-транспортных происшествий зачастую являются не только водители, но и сами пешеходы. Пешие участники дорожного движения выходят на проезжую часть, не убедившись в безопасности движения, иногда пересекают ее не там, где положено. Ежедневно сотрудники местного отделения ГИБДД составляют акты как на пешеходов, нарушивших ПДД, так и водителей, не уступивших им дорогу.



Большая часть пешеходных переходов уже приобрела новый вид. На месте новой разметки поработали «юидовцы». Ученики городской школы № 3 объяснили водителям и пешеходам о правилах перехода проезжей части и рассказали о том, как стать заметнее на дорогах в темное время суток.



По требованиям ГОСТ «зебра» должна быть не черно-белой, а желто-белой. Знаки «пешеходный переход» должны быть в рамке желтого цвета, при этом должны находится с двух сторон от столба. Переход ночью требуется освещать или выделять подсветкой. Сегодняшнее мероприятие – это еще один способ сделать переходы заметнее, а путь пешехода более безопасным.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижнекамский школьник предложил заменить цвет фонарей над «зебрами» с желтого на красный.

 

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