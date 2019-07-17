Нижнекамские сельчане могут заказать продукты питания и что-нибудь «вкусненькое» в автолавке

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Сельчане Нижнекамского района могут заказать продукты в автолавке, однако их мнения разошлись относительно работы этой услуги – есть довольные жители, а есть те, которых не все устраивает, передает «НТР 24».



Жительница деревни Уська недовольна ассортиментом, который предлагает магазин на колесах. Женщина поделилась, что он настолько скуден, что ей и ее односельчанам зачастую приходится ехать за продуктами в город. По ее словам, раньше в деревню приезжали из Заинска и ассортимент был гораздо богаче. Сейчас деревенским жителям не хватает хлеба и молока, нет замороженных продуктов, так как холодильника в грузовике нет.



«Не устраивают нас и цена на предлагаемые товары», – пожаловалась жительница Уськов Людмила Бажанова.



В деревне Смыловка противоположная ситуация. «Нас все устраивает. Ассортимент неплохой, всегда все свежее», – сообщила местная жительница Людмила Майорова.



На прилавках выездной торговой точки был хлеб, колбаса, консервы, ассортимент кондитерских изделий, а также самые ходовые товары первой необходимости. Цены – как в городе – хлеб стоит 29 рублей, батон – 32 рубля.



Управляющий потребительского кооператива «Нижнекамский» Ильдар Эгамбердиев отметил, что жители района могут заказать товар заранее и его обязательно доставят к месту назначения.

Автолавка в деревни и села Нижнекамского района приезжает три раза в неделю – это две машины, которые обслуживают 37 населенных пунктов.



Узнать расписание, либо попросить привезти что-то особенное можно по телефону «горячей линии», ее номер 8 (800) 700-87-71.

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