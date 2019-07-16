В Верхнеуслонском районе новые ранцы получат еще 223 первоклассника

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). К началу нового учебного года благотворительную помощь в рамках акции «Помоги собраться в школу» получат 223 первоклассника, которые сядут за парты школ Верхнеуслонского района, пишет газета «Волжская новь».



В ходе первого этапа акции, которая состоялась в районе в минувшем июне, портфели с письменными принадлежностями и наборы первоклассников получили 148 ребят из города Иннополиса, Верхнего Услона, Коргузы, Больших Мемей и Набережных Моркваш.



Благотворителями выступили Казанский пороховой завод, депутат Госсовета РТ Александр Черемнов, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров и агрофирма «Верхний Услон».



Получателями новых портфелей стали не только дети из малообеспеченных семей, нуждающиеся в оказании материальной помощи, но и все будущие первоклассники. В Верхнеуслонском районе сложилась добрая традиция чествовать всех будущих школьников и каждому из них вручать школьные принадлежности.



Замруководителя исполкома района по социально-культурным вопросам Гулия Камалетдинова отметила, что уже в конце июля стартует второй этап акции «Помоги собраться в школу», в ходе которой получат подарки все остальные ребята.



Благотворителями выступят Казанский энергоуниверситет, агрофирма «Заря», а также другие организации. Кроме этого, в настоящее время определяются списки учащихся из малообеспеченных семей района со 2-го по 11-й классы. «Это дети, проживающие в многодетных семьях, дети-инвалиды и дети, живущие с родителями-инвалидами, которым также в рамках акции будет оказана благотворительная помощь», – пояснила Камалетдинова.

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