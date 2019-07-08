Эксперт: Через пять лет «умные» счетчики смогут заменить контролеров

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В ближайшие пять лет в Татарстане «умные» счетчики не заменят контролеров, сообщил заместитель генерального директора – директор по реализации услуг ОАО «Сетевая компания» Бронислав Кузнецов в интервью ИА «Татар-информ».

«Работа контролеров будет важна и нужна еще до 2024 года – это точно. Только после этого можно будет говорить, что их нужно переквалифицировать», – заверил Кузнецов.

Он добавил, что через пять лет часть работников уйдет на пенсию, а остальные освоят новые навыки, чтобы обслуживать «умные» приборы учета электроэнергии.

Ранее стало известно, что в 2019 году интеллектуальные системы учета электроэнергии установят почти в тысяче населенных пунктов 29 районов Татарстана.

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