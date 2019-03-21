Татар-информ

18 июля 2019, 08:30

Общество

Ежедневное отключение света в Казани связано с установкой «умных» счетчиков

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Общество

Ежедневное отключение света в Казани связано с установкой «умных» счетчиков

Фото: архив/Рамиль Гали, Салават Камалетдинов

В столице Татарстана каждый день выключают примерно по 30 трансформаторных подстанций.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани ежедневно выключают около 30 трансформаторных подстанций, чтобы устанавливать «умные» счетчики в частном секторе города. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал заместитель генерального директора – директор по реализации услуг ОАО «Сетевая компания» Бронислав Кузнецов.

«В день по Казани, чтобы установить умные счетчики, выводим порядка 30 трансформаторных подстанций. Большинство отключений происходит в рабочее время с 8 до 17 часов дня, чтобы люди его не почувствовали», – уточнил он, добавив, что приборы учета устанавливают на сами трансформаторные подстанции и на линии 0,4 кВ.

Как правило, электричество выключают на несколько часов, жильцов информируют об этом через SMS. Также график плановых отключений можно найти на сайте.

Ранее стало известно, что в 2019 году более 50 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии установят в Казани и близлежащих населенных пунктах

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