Татарстанцы завершили вторую смену Юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Сегодня состоялось закрытие второй смены Юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец», сообщает пресс-служба Полпреда Президента РФ в ПФО.

«Лагерь проводится в Нижегородской области под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, а также при поддержке Минобороны России, ДОСААФ России и правительств регионов», — говорится в сообщении.

От Татарстана военную и спортивную подготовку прошли кадеты из Казани, Набережных Челнов, Чистополя, Бугульмы и Менезелинска. В лагере ребята получили навыки по боевой, строевой, физической, огневой подготовке, усовершенствовали знания по всем направлениям военных специальностей, ознакомились с конструкцией артиллерийских и инженерных систем.

Кадеты из Татарстана заняли 2-е место в дисциплине «Визитка», продемонстрировав прекрасное владение оружием (Дефиле с оружием); 3-е место — противопожарная подготовка; 3-е место — стрельба из пневматической винтовки; 3-е место — волейбол. В общекомандном зачете команда Татарстана заняла 9-е место.

По итогам лагеря татарстанцы вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». После присяги кадетам вручили именные часы, нагрудные значки и биреты.

По итогам второй смены лагеря «Гвардеец — 1» (г. Кстово) победителями стали воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО, на втором месте — у кадеты из Кировской области, на третьем — команда Нижегородской области.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.