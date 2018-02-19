Главный тренер казанского «Зенита» награжден Орденом Дружбы

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня главный тренер волейбольного «Зенита-Казань» Владимир Алекно был награжден Орденом Дружбы. Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Алекно награжден орденом с формулировкой: «За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Под руководством Владимира Алекно «Зенит» несколько раз выигрывал чемпионат России и Лигу чемпионов, а сборная России с ним завоевала золотые медали Олимпиады-2012. С казанской командой Алекно, уроженец Белоруссии, почетный гражданин французского Тура и Казани работает с 2018 года.

Темже указом награжден генеральный директор «Зенита» Ильхам Рахматуллин — он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.