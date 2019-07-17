В трех моногородах Татарстана стало меньше зарегистрированных безработных

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Согласно данным на 17 июля, в трех моногородах Татарстана уменьшилось число зарегистрированных безработных, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В частности, в Елабуге количество безработных уменьшилось на 85 человек, до 381 человека. Кроме того, безработных стало меньше в Камских Полянах и Чистополе. Их число сократилось до 334 и 307 соответственно.

«Увеличение численности безработных на этой неделе наблюдается в Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске и Нижнекамске, где зарегистрированы соответственно 1123, 477, 52 и 925 безработных граждан», – отмечается в сообщении ведомства. Таким образом, количество оставшихся без работы граждан заметно выросло лишь в Зеленодольске – с 376 до 477.

При этом в целом по Татарстану, согласно данным на 3 июля, насчитывается 11 тыс. 309 официально признанных безработными лиц – на 38 человек больше, чем неделей ранее.

В целом уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составляет 0,56% от численности рабочей силы. «Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,24 человека на одну вакансию», – говорится в сообщении министерства.

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