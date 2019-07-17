На фестивале колокольного звона в Елабуге выступят звонари из России, Казахстана и Беларуси

(Елабуга, 17 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Свыше 100 участников из 37 городов России, Казахстана и Республики Беларусь приедут в Елабугу на фестиваль колокольного звона. Это звонари, музыканты-мультиинструменталисты, гусляры, авторы уникальных инструментов, исполнители духовно-патриотических песен, фольклорные коллективы. Об этом сообщили в Елабужском государственном музее-заповеднике.

XII Всероссийский фестиваль колокольного звона пройдет 2-4 августа, в дни празднования Спасской ярмарки в городе. Как и в прежние годы, на протяжениитрех дней жители и гости праздника будут наслаждаться волшебным звоном елабужских колоколов в исполнении лучших мастеров колокольного искусства. К примеру, на фестивале будут представлены школы Московского, Нижегородского, Самарского, Суздальского колокольного звона.

Основные выступления звонарей пройдут на колокольне Спасского собора и перед площадкой храма. Здесь пройдут 2 звон-концерта. Также участники фестиваля будут работать на переносных звонницах около главной сцены ярмарки на Шишкинских прудах.

Традиционно, в фестивале принимут участие мастера игры на древнерусских инструментах. Так, ожидается выступление гусляров Александра Леонова, Егора Стрельникова, Евгения Бунтова. И в этом году гости праздника смогут насладиться звуками народного белорусского инструмента цимбалы в исполнении Елены Шатько, снова приезжает со своим необычным инструментом — садорой — арбатский музыкант Сергей Садов.

Впервые выступят на елабужском фестивале Кирилл Дорохов и группа «Во веки вечны» из Москвы. Кирилл Дорохов — московский композитор, гусляр и мульти-инструменталист, автор и исполнитель былин и сказаний на шлемовидных гуслях и этнических инструментах.

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