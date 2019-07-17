Фермер из Рыбно-Слободского района испытал уникальный комбайн для сбора смородины

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Фермер из Рыбно-Слободского района Татарстана Николай Володин одним из первых в республике испытал сегодня специализированный комбайн для сбора смородины Weremczuk. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Николай Володин занимается выращиванием смородины вместе с двоюродным братом Владимиром Капарулиным с 2016 года. Тогда они организовали крестьянско-фермерское хозяйство и получили грант аграрного ведомства республики. Сейчас занятая смородиной площадь увеличилась с 7 га до 15.

На испытаниях присутствовали заместитель министра сельского хозяйства РТ Ришат Хабипов, директор ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ» Илнур Хабибуллин, глава Рыбно-Слободского района Ильдар Тазутдинов, руководители занимающихся выращиванием ягод КФХ, представители компании – производителя комбайна и другие заинтересованные лица.

«Испытания прошли успешно. Комбайн со своей задачей справляется хорошо, однако потребуется небольшая доработка с учетом индивидуальных особенностей кустов на плантациях Володина», – говорится о результатах состоявшегося теста в сообщении Минсельхозпрода региона.

Сам руководитель КФХ рассказал, что в дальнейшем планирует работать с крупными торговыми точками. Кроме того, с его участием в Рыбной Слободе создадут кооператив из трех КФХ, что позволит с грантовой помощью государства обустроить места хранения, переработки, фасовки и упаковки овощей и фруктов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.