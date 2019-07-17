Иннополис примет первую ночную конференцию для айтишников

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). С 1 по 3 августа в Иннополисе будет организована первая ночная конференция IT Nights, сообщает пресс-служба города-спутника Казани.

Среди спикеров конференции будут менеджеры ряда ведущих компаний – Барух Садогурский (JFrog), Олег Бартунов (Postgres Professional), Владимир Плизга (ЦФТ), Олег Докука (Netifi), Паша Финкельштейн (Lamoda), Вадим Макаров (Российский квантовый центр) и другие.

Выступления спикеров, как правило, будут проходить ночью – в таких разных форматах, как традиционные лекции, интерактивные доклады и чат-обсуждения.

Дневная развлекательная программа будет включать спортивные игры, экскурсии на самокате по Иннополису, знакомство с местными жителями, нетворкинг-вечеринку, кино на свежем воздухе, живую музыку, гонки на робошарах, кофейный фестиваль, квиз и многое другое.

На мероприятие соберутся разработчики, дизайнеры, дата-сайентисты, проджект-менеджеры и продуктологи. Регистрация на сайте события уже открыта – https://it-nights.ru.

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