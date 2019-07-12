Удачина о лагере «Лучистый»: Мобилизовались, чтобы быстро выявлять детей даже с легкими симптомами

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В крымском детском лагере «Лучистый» проводится систематическая работа по осмотру всех отдыхающих детей специалистами-педиатрами. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

«В течение вчерашнего дня и ночи мы мобилизовались, чтобы максимально быстро и оперативно выявлять детей, у которых проявляются хотя бы даже легкие симптомы, чтобы своевременно была оказана помощь и ребенок не разболелся», – пояснила собеседница агентства.

На сегодняшний день около 200 детей из Татарстана находятся в лагере «Лучистый», куда они заехали 7 июля. В ночь с 15-го на 16-е число к медикам стали поступать первые ребята с жалобами на тошноту, рвоту, проблемы со стулом и температуру. Сейчас в городскую больницу Евпатории доставлены 51 ребенок и пять вожатых.

«Мы только что вернулись после общения с врачами. По всем детям информация такая – они поступили в состоянии средней тяжести. Ни одного ребенка с тяжелым состоянием не было. Несколько детей при направлении в больницу были осмотрены врачами и возвращены обратно в лагерь, как имеющие легкую степень нарушения здоровья и не подлежащие госпитализации», – уточнила уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Она добавила, что заболевшим врачи поставили следующий диагноз – острое кишечное заболевание, кишечная инфекция. Причины отравления выясняет Роспотребнадзор, окончательные результаты станут известны в пятницу, 19 июля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов сам отправится в Крым, чтобы проконтролировать состояние отравившихся в лагере «Лучистый» детей. Получить оперативную информацию о состоянии здоровья ребят на данный момент можно по телефону горячей линии: 8-967-772-87-77.

До этого Президент РТ Рустам Миниханов поручил оперативно докладывать о состоянии детей, отравившихся на отдыхе в Крыму. По факту массового отравления детей Следком Крыма возбудил уголовное дело. В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщили, что причиной случившегося стала вспышка норовируса. По информации Минмолодежи РТ, заражение могло произойти при употреблении в пищу салата.

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