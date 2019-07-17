Состав Общественной наблюдательной комиссии сменится этой осенью в Татарстане

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Осенью этого года состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые занимаются контролем за соблюдением прав заключенных, будет полностью обновлен в 44 регионах России, в том числе и в Татарстане.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, о начале процедуры выдвижения кандидатов с состав комиссий 19 июля будет официально объявлено в «Российской газете».

При этом Фадеев назвал процесс выдвижения достаточно сложным. «По закону выдвигать кандидатов могут только общественные объединения. Соответственно, нужна рекомендация от общественной организации», – пояснил он, добавив, что также необходимы справки об отсутствии судимости у претендента и у его близких родственников.

Процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии закончится в октябре, после чего совет Общественной палаты России проголосует за новые составы ОНК. Пока же Валерий Фадеев призвал жителей страны как можно более активно выдвигаться в наблюдательные комиссии.

Полномочия действующей сейчас Общественной наблюдательной комиссии РТ IV состава истекут 20 октября.

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