В Казани судят гендиректора ООО «Смарт-Инжиниринг» за неуплату более 18 млн рублей налогов

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Казани судят 41-летнего гендиректора ООО «Смарт-Инжиниринг» за неуплату более 18 млн рублей налогов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в 2015-2017 годах генеральный директор компании включил в декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о полагающихся вычетах по взаимоотношениям с 10 контрагентами, которые якобы выполняли строительно-монтажные работы», – рассказал Руслан Галиев.

Таким образом мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму 18,5 млн рублей.

Гендиректору фирмы предъявлены обвинения по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.