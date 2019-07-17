Общественники Татарстана ознакомились с проектом по утилизации химотходов в удмуртской Камбарке

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Эксперты, экологи и журналисты из ряда регионов Поволжья сегодня ознакомились с проектом комплекса по утилизации отходов I и II классов, который планируют построить в удмуртском городе Камбарка. Предприятие сможет перерабатывать бытовые химические отходы, в том числе и аккумуляторы, существенно улучшив таким образом экологическую обстановку в Поволжье.

О проекте рассказал первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» (входит в госкорпорацию «Росатом») Максим Корольков. По его словам, проектная мощность ПТК «Камбарка» составит 50 тыс. тонн отходов I и II классов. На производственно-техническом комплексе планируется утилизировать отходы предприятий из регионов ПФО в соответствии с федеральной схемой, утверждаемой Правительством РФ.

Корольков напомнил, что в категорию отходов I и II классов опасности входит прежде всего электротехническое оборудование с различными жидкостями, которое уже не подлежит дальнейшей эксплуатации. «Это отходы химических и металлургических предприятий, промывные воды, некондиционная продукция, растворы. По-хорошему предприятия сами должны перерабатывать их. Но им экономически нецелесообразно этим заниматься. Сегодня им разрешается передавать отходы лицензированным организациям, которые чаще всего не обезвреживают их, а просто размещают. И зачастую – на неподготовленных для этого площадках», – подчеркнул заместитель генерального директора.

Комплекс по утилизации опасных отходов планируют построить в Камбарке на базе бывшего завода по обезвреживанию химического оружия, где уже созданы все необходимые условия для обращения с отходами.

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