Пятеро лжеполицейских из Казани предстанут перед судом за похищение человека

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Казани будут судить пятерых мужчин, которые, переодевшись в полицейскую форму, похитили знакомого. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в 2016 году один из фигурантов дела по рекомендации знакомого, с целью личного обогащения зарегистрировался в качестве участника инвестиционной компании, основным предметом деятельности которой являлась торговля криптографической и иной цифровой валютой. Мужчина вложил в компанию личные и заемные средства», – уточнил Галиев.

Через два года компания закрылась, и мужчина попытался вернуть свои деньги, но получил отказ. Тогда он обратился за помощью к своему знакомому и предложил ему сыграть роль полицейского, чтобы припугнуть «должника». К «спецоперации» присоединились еще трое мужчин. Злоумышленники подобрали одежду, имитирующую форменное обмундирование сотрудников МВД, вооружились травматическими пистолетами, охотничьим карабином «Сайга» и пневматической винтовкой «Юнкер». Кроме того, в их арсенале были дубинка, наручники и рация.

В середине декабря прошлого года четверо соучастников на улице Чистопольская перегородили микроавтобусом путь автомобилю своей жертвы, силой вытащили его из авто и увезли в сторону Лаишевского района. Вскоре их задержали.

Свою вину фигуранты дела не признали и убеждали полицейских, что это был розыгрыш. На время следствия организатора похищения поместили под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде.



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