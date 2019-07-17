Мундиры Александра I и портрет княжны: В Казани открылась выставка, посвященная 220-летию Пушкина

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани открылась выставка, посвященная 220-летию А. С. Пушкина под названием «Я числюсь по России...»: «Петербург-Царское село-Казань». Среди экспонатов в музее Е. А. Боратынского до 19 октября будут представлены мундир Александра l и портрет А Боратынской.

«Выставка "Я числюсь по России..." — это межмузейный проект трех крупнейших музеев и библиотеки, они собрали раритеты, многие из которых никогда не выставлялись в музее», — рассказала старший научный сотрудник музея Е. А. Боратынского Елена Скворцова.

Впервые в Татарстане представили раритеты из собраний Литературного музея Пушкинскинского дома Российской Академии наук. Сотрудники Литературного музея представили около 20 экспонатов.

«Впервые вне стен Пушкинского дома мы показываем большой парадный портрет Анны-Абамелек Лазаревой работы Афанасия Орлова», — сказала заведующая Литературным музеем ИРЛИ Российской Академии наук в Санкт-Петербурге Лариса Агамалян.

Александр Пушкин, знавший княжну Абамелек двухлетней девочкой, вписал в ее альбом стихотворение, в котором говорил о дружеском восхищении ее красотой и светскими успехами.

Из Государственного музея заповедника «Царское село» в Казань привезли более 16 экспонатов, в том числе два мундира, которые принадлежали императору Александру I. Император также был шефом Лейб-гвардии гусарского полка, который базировался в Царском селе и был самым дорогим полком в российской гвардии. Второй мундир Александра I — костюм Егерского полка, который отличился в годы Отечественной войны 1812 года.

«Есть легенда, что Александр Сергеевич желал поступить в подразделение гусарского полка, на что получил от отца отказ из-за дороговизны по содержанию», — рассказал специалист выставочного отдела музея заповедника «Царское село» Андрей Кондратьев.

Национальный музей РТ дополнит экспонаты мемориальной коллекцией барона А. А. Дельвига, а также представит литографированный портрет Е. А. Боратынского, который представили впервые. Также Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского представила редкие издания первой половины XIX века.

«Я приехала из Мурманской области и попала на выставку по приглашению. Сама я живу в небольшом приграничном городе и стараюсь посещать такие культурные мероприятия и приобщаться к культуре. Кстати я и сама пишу стихи», — поделилась гостья музея Валентина Орлова.

На открытии выставки также исполнила четыре романса на стихи Пушкина российская певица и заслуженная артистка РТ Юлия Зиганшина, а также мелодекламацию стиха великого русского поэта под названием «Красавица» прочитал ведущий актер казанского ТЮЗа Камиль Гатауллин.

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