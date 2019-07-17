Татар-информ

17 июля 2019, 21:18

Культура

Мундиры Александра I и портрет княжны: В Казани открылась выставка, посвященная 220-летию Пушкина

Культура

Мундиры Александра I и портрет княжны: В Казани открылась выставка, посвященная 220-летию Пушкина

Фото: Марат Ишкильдин

В музее Е. А. Боратынского открылась выставка «Я числюсь по России...»: «Петербург-Царское село-Казань», которая продлится до 19 октября.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани открылась выставка, посвященная 220-летию А. С. Пушкина под названием «Я числюсь по России...»: «Петербург-Царское село-Казань». Среди экспонатов в музее Е. А. Боратынского до 19 октября будут представлены мундир Александра l и портрет А Боратынской.

«Выставка "Я числюсь по России..." — это межмузейный проект трех крупнейших музеев и библиотеки, они собрали раритеты, многие из которых никогда не выставлялись в музее», — рассказала старший научный сотрудник музея Е. А. Боратынского Елена Скворцова.

Впервые в Татарстане представили раритеты из собраний Литературного музея Пушкинскинского дома Российской Академии наук. Сотрудники Литературного музея представили около 20 экспонатов.

«Впервые вне стен Пушкинского дома мы показываем большой парадный портрет Анны-Абамелек Лазаревой работы Афанасия Орлова», — сказала заведующая Литературным музеем ИРЛИ Российской Академии наук в Санкт-Петербурге Лариса Агамалян.

Александр Пушкин, знавший княжну Абамелек двухлетней девочкой, вписал в ее альбом стихотворение, в котором говорил о дружеском восхищении ее красотой и светскими успехами.

Из Государственного музея заповедника «Царское село» в Казань привезли более 16 экспонатов, в том числе два мундира, которые принадлежали императору Александру I. Император также был шефом Лейб-гвардии гусарского полка, который базировался в Царском селе и был самым дорогим полком в российской гвардии. Второй мундир Александра I — костюм Егерского полка, который отличился в годы Отечественной войны 1812 года.

«Есть легенда, что Александр Сергеевич желал поступить в подразделение гусарского полка, на что получил от отца отказ из-за дороговизны по содержанию», — рассказал специалист выставочного отдела музея заповедника «Царское село» Андрей Кондратьев.

Национальный музей РТ дополнит экспонаты мемориальной коллекцией барона А. А. Дельвига, а также представит литографированный портрет Е. А. Боратынского, который представили впервые. Также Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского представила редкие издания первой половины XIX века.

«Я приехала из Мурманской области и попала на выставку по приглашению. Сама я живу в небольшом приграничном городе и стараюсь посещать такие культурные мероприятия и приобщаться к культуре. Кстати я и сама пишу стихи», — поделилась гостья музея Валентина Орлова.

На открытии выставки также исполнила четыре романса на стихи Пушкина российская певица и заслуженная артистка РТ Юлия Зиганшина, а также мелодекламацию стиха великого русского поэта под названием «Красавица» прочитал ведущий актер казанского ТЮЗа Камиль Гатауллин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Танцевальная деревня» в Чистополе завершилась гала-концертом
Новости дня
22:02
На фестивале колокольного звона в Елабуге выступят звонари из России, Казахстана и Беларуси

В рамках ежегодного фестиваля пройдут два звон-концерта, а также участники выступят рядом с главной ярмарочной площадкой.

21:52
Предприятие Тукаевского района заплатит штраф за загрязнение почвы сточными водами

По результатам лабораторных исследований выявлено превышение предельно допустимых концентраций нитрат-иона и нефтепродуктов.

21:41
Татарстанцы завершили вторую смену Юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец»

По итогам лагеря кадеты из Татарстана вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

21:29
Главный тренер казанского «Зенита» награжден Орденом Дружбы

Алекно награжден орденом с формулировкой: «За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

21:18
Мундиры Александра I и портрет княжны: В Казани открылась выставка, посвященная 220-летию Пушкина

В музее Е. А. Боратынского открылась выставка «Я числюсь по России...»: «Петербург-Царское село-Казань», которая продлится до 19 октября.

20:56
Медведев допустил переход на электронные паспорта уже в 2023 году
20:42
Фермер из Рыбно-Слободского района испытал уникальный комбайн для сбора смородины

Николай Володин занимается выращиванием смородины вместе с двоюродным братом Владимиром Капарулиным с 2016 года.

20:30
Иннополис примет первую ночную конференцию для айтишников

Участниками образовательного мероприятия станут разработчики, дизайнеры, дата-сайентисты, проджект-менеджеры и продуктологи.

20:18
В Сабинском районе Татарстана подвели итоги работы животноводов и премировали передовиков отрасли

Надой на одну корову в районе достиг 21,9 кг молока при среднем показателе по республике 17 кг.

20:04
В Казани увековечат память революционера Ивана Волкова

Мемориальную доску установят на фасаде здания по адресу: ул. Волкова, д. 39.

19:52
Удачина о лагере «Лучистый»: Мобилизовались, чтобы быстро выявлять детей даже с легкими симптомами

Диагноз, который поставили врачи детям из Татарстана, отравившимся в Крыму, – кишечная инфекция

19:43
В Казани судят гендиректора ООО «Смарт-Инжиниринг» за неуплату более 18 млн рублей налогов

Гендиректору фирмы предъявлены обвинения по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

19:40
В Татарстане при прокладке трубопровода нашли захоронение – предположительно, X–XIII веков

Крупное захоронение обнаружено на территории между поселками Кызыл Тау и Новые Киязлы.

19:28
Общественники Татарстана ознакомились с проектом по утилизации химотходов в удмуртской Камбарке

Предприятие позволит улучшить экологическую обстановку в регионах ПФО, в том числе и в Татарстане.

19:23
Пятеро лжеполицейских из Казани предстанут перед судом за похищение человека

Свою вину фигуранты дела не признали и убеждали следствие, что это был розыгрыш.

19:16
Состав Общественной наблюдательной комиссии сменится этой осенью в Татарстане

Всего в 2019 году состав ОНК окажется обновлен в 44 регионах России.

19:09
УФСИН по РТ поблагодарила муфтия Татарстана за особую роль в воспитательной работе с осужденными

Ключевой темой встречи стало обсуждение проекта «Соглашения о взаимодействии» между ведомством и Духовным управлением мусульман региона

18:56
Передвижная мастерская WorldSkills Kazan расположится в Горкинско-Ометьевском лесу

В лесопарке будут транслировать церемонии открытия и закрытия чемпионата рабочих профессий.

18:46
Минниханов ознакомился с работой и планами по развитию производства предприятия «Челны-хлеб»

Расположенная в Набережных Челнах предприятие выпускает около 400 наименований продукции, в основном – хлебобулочных изделий.

18:45
Нелегальный мигрант из Таджикистана возил казанцев на такси без водительских прав

При проверке документов полицейские выяснили, что у таксиста нет страхового полиса и отсутствует регистрация в России.

18:28
Парк, детсады и школа: жителям ЖК «Салават Купере» рассказали о планах развития микрорайона

Создание инфраструктуры в «Салават Купере» будет продолжено, заверил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

18:20
Минздрав России: Весь алкоголь нужно продавать на отдаленном расстоянии от жилья
18:07
Микрозаймы на лечение ребенка: мошенница оставляла татарстанцев без денег и в долгах

Женщина просила своих знакомых оформить на себя микрозаймы, чтобы оплатить лечение якобы больной дочери.

17:56
На трассе Р-239 Казань – Оренбург ограничат движение из-за ремонта железнодорожного переезда

Ограничение движения транспорта будет действовать на участке автодороги с 242-го по 246-й км.

17:46
Детский лагерь «Лучистый» в 2019 году впервые принял ребят из Татарстана

Всего в крымский ДОЛ отправились 222 татарстанца: 201 ребенок и 21 педагог.

События