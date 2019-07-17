Минниханов ознакомился с работой и планами по развитию производства предприятия «Челны-хлеб»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Набережных Челнах Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой предприятия «Челны-хлеб». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустама Минниханова сопровождал генеральный директор АО «Челны-хлеб» Рафаэль Юнусов. В частности, Президенту РТ показали хлебный цех и цех по производству сушек и баранок. Первый включает участок мелкоштучных изделий производительностью 2,5 тонны в сутки и три хлебных линии производительностью до 50 тонн в сутки, второй выпускает до 6 тонн производству сушек и баранок.

Кроме того, Минниханов ознакомился со строящимся новым цехом по производству и заморозке хлебобулочных полуфабрикатов. «Руководство предприятия сообщило, что за последние годы на заводе проведена серьезная модернизация производства. Данная работа будет продолжена и впредь», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, Президенту Татарстана продемонстрировали видеоролик о деятельности «Челны-хлеба». Он включал рассказ о планах по дальнейшему развитию предприятия, реализации продукции, в том числе через собственную торговую сеть, работе с кадрами и так далее.

АО «Челны-хлеб» – современное предприятие полного цикла, специализирующееся на производстве хлебобулочных изделий. Сейчас оно выпускает примерно 400 наименований продукции.

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