Елена Саляхова

17 июля 2019, 18:45

Происшествия

Нелегальный мигрант из Таджикистана возил казанцев на такси без водительских прав

Происшествия

Нелегальный мигрант из Таджикистана возил казанцев на такси без водительских прав

Фото: Елена Саляхова

При проверке документов полицейские выяснили, что у таксиста нет страхового полиса и отсутствует регистрация в России.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сотрудники Госавтоинспекции Казани во время проверки водителей такси поймали незаконного мигранта.

На улице Декабристов инспекторы ГИДББ остановили для проверки документов автомобиль «КИА», за рулем которого был гражданин Таджикистана Умеджон Алиев. При проверке документов выяснилось, что мужчина получил водительское удостоверение на родине, и на территории России оно не действительно. То есть фактически, таксист ездил без прав. Помимо этого, у водителя отсутствовал страховой полис.

О том, что его водительское удостоверение не действительно в России, мужчина не знал.

«Я долго уже езжу, меня ни разу не останавливали. Я даже не знал, что мои права не действительны», – сказал водитель такси.

К тому же, автомобиль оказался оформлен на его супругу. Позже женщина приехала и забрала машину, чтобы авто не увезли на штрафстоянку.

Для составления административного протокола полицейские попросили таксиста предъявить документы. Тут выяснилось, что у мужчины к тому же нет регистрации.

 

Полицейские доставили водителя в отдел полиции. Теперь помимо штрафа за езду без прав, мужчине грозит депортация из России.
 

 

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