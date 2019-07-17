Парк, детсады и школа: жителям ЖК «Салават Купере» рассказали о планах развития микрорайона

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов рассказал жителям жилого комплекса «Салават Купере» о планах по развитию инфраструктуры микрорайона.

Сегодня во время открытия нового офиса МФЦ жители микрорайона посетовали Сергею Миронову на величину расстояния до автобусной остановки. «Именно развитие инфраструктуры, особенно дорожной, – наша основная задача. На сегодня проектируются несколько дорог, которые должны сделать движение в “Салават Купере” более удобным. Работаем с Госжилфондом и Минтрансом, чтобы эти дороги были включены в проект “Безопасные и качественные дороги”. Нужно запроектировать дорогу с выездом на М7, развязку на М7, провести расширение осиновской дороги», – ответил глава администрации.

По его словам, помимо дорог необходимо продумать расположение автобусных остановок и освещения. «Поселку всего пять лет, но инфраструктура уже достаточно богатая. Хотя впереди еще много работы. Вот сейчас формируем программу по благоустройству дворовых территорий. Мы поэтапно каждый год заходили в самые разбитые дворы. Теперь хотим не только обновить асфальт, но и поставить палисадники, установить освещение, детские горки. Программа рассчитана на пять лет, и мы практически все дворы в Казани приведем в порядок», – подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что год назад «салаватовцы» определили перечень наиболее важных вопросов, связанных с развитием социальной инфраструктуры. И практически за год в жилом комплексе появились детская и взрослая поликлиники, подростковые клубы, детсады и школа.

«В “Салават Купере” идет активное развитие инфраструктуры. И в этом году еще три детских сада откроют свои двери. Запланировано строительство новой школы. Конечно, здесь должен появиться парк. И мы договариваемся, чтобы он был запроектирован, его место ориентировочно определено. Кроме того, заявили в будущей программе строительство еще одного детского сада», – заключил глава администрации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в казанском жилом комплексе «Салават Купере» открылся офис Многофункционального центра.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.