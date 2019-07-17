Елена Кривопатре

17 июля 2019, 18:07

Происшествия

Микрозаймы на лечение ребенка: мошенница оставляла татарстанцев без денег и в долгах

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Происшествия

Микрозаймы на лечение ребенка: мошенница оставляла татарстанцев без денег и в долгах

Женщина просила своих знакомых оформить на себя микрозаймы, чтобы оплатить лечение якобы больной дочери.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Московский районный суд Казани вынес приговор 46-летней жительнице Чистополя Наталии Осиной. Женщина признана виновной по статье «Мошенничество» и оправиться в колонию общего режима почти на 9 лет.

По версии следствия, женщина просила своих знакомых оформить на себя микрозаймы, чтобы оплатить лечение якобы больного ребенка. Деньги она обещала вернуть, правда, свои обещания так и не выполнила.

Как стало известно в суде, у женщины двое детей (14 и 16 лет), которые живут с ее бывшим супругом, а сама подсудимая инвалид по зрению третьей группы, но это не помешало ей с 1995 года более 20 раз привлекаться к уголовной ответственности. Ранее суды несколько раз предоставляли женщине отсрочки от отбывания наказания – ее спасало наличие малолетних детей. В этом году младшему ребенку исполнилось 14, и мошеннице со стажем пришлось отвечать за все. В марте суд уже приговорил Осину к 8 годам лишения свободы. Теперь к этому сроку прибавится еще несколько лет.

Сегодня в суд пришел один из пострадавших – 79-летний Валерий Ледянкин.

«Я оформил на себя два микрозайма – на 20 и 150 тыс. рублей. Она говорила, что ей нужны деньги на лечение дочери. Я сам воспитывал сироту и не мог остаться равнодушным. Она обещала, что продаст участок и все отдаст, но потом сказала, что все потратила и денег у нее нет», – рассказал Валерий Ледянкин

Мужчина познакомился с мошенницей через знакомых, которые тоже одолжили ей крупные суммы.

«Она уже обучена, знает, что говорить. Даже написала мне расписку», – объяснил он.

Пожилой мужчина поделился, что не стал выплачивать эти микрозаймы. «Почему я должен платить? Это же она просила взять! А теперь у меня приставы половину пенсии списывают. Где справедливость?», – возмущается Ледянкин.

Доверчивый мужчина рассказал, что у него обнаружена онкология, поэтому отдавать долг он не видит никакого смысла.

Свою вину Наталия Осина полностью признала, раскаялась и попросила прошения у потерпевших. Правда, поведение подсудимой говорило об обратном.

«Он ко мне приезжал с мафией, выбивал деньги, дедушка старый. Как же тут не написать расписку, под таким давлением?», – рассмеялась подсудимая.

Выслушав все доказательства и показания потерпевших, суд, учитывая ранее назначенный приговор, отправил Осину на 8 лет и 10 месяцев в колонию общего режима.
 

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