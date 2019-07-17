Предприятие Тукаевского района заплатит штраф за загрязнение почвы сточными водами

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Предприятие Тукаевского района Татарстана заплатит штраф в размере 40 тыс. рублей за загрязнение почвы сточными водами. Нарушение было выявлено после поступления жалобы от местного жителя, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы Прикамского территориального управления выехали на место, указанном в обращении. В ходе проверки экологи подтвердили факт сброса сточных вод на рельеф местности.







Площадь загрязненного участка составила 67 кв. метров. Специалисты взяли пробы почвы.

«По результатам лабораторных исследований выявлены превышения предельно допустимой концентрации по нитрат-иону и нефтепродуктам», – отмечают в ведомстве.

В отношении юридического лица составлен протокол и выдано предписание об устранении нарушения.

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