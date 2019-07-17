В Казани увековечат память революционера Ивана Волкова

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Казани установят мемориальную доску для увековечивания памяти революционера, организатора отрядов Красной гвардии Ивана Волкова.

Соответствующее постановление Правительства Татарстана подписал и. о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Принять предложение Министерства культуры Республики Татарстан и исполнительного комитета муниципального образования г. Казани об установлении мемориальной доски Волкову Ивану Николаевичу на фасаде здания по адресу: г. Казань, ул. Волкова, д. 39», – говорится в документе.

На мемориальной доске будет размещен текст на татарском и русском языках.

Иван Николаевич Волков (1893–1919) родился в крестьянской семье села Ново-Волково Глазовского уезда Вятской губернии. Окончил Глазовскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Казанского университета, где и увлекся революционными идеями.

В 1917 году Волков занимался организацией отрядов Красной гвардии в Казани, став позднее начальником их штаба. Затем он возглавил контрольно-реквизиционную комиссию, занимавшуюся реквизициями имущества, в том числе продовольствия. Из-за болезни отошел от дел и скончался в январе 1919 года. Его имя в 1927 году получила улица, ранее именовавшаяся Второй Горой.

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