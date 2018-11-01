В Сабинском районе Татарстана подвели итоги работы животноводов и премировали передовиков отрасли

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Сабинском районе республики подвели итоги работы животноводов за первое полугодие текущего года и премировали передовиков отрасли. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в районном Управлении сельского хозяйства и продовольствия.

Здесь отметили, что слет животноводов района, на котором повели итоги работы за январь – июнь этого года, состоялся в культурно-спортивном комплексе «Сабантуй» и стал ярким праздником для сельских тружеников. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов и глава муниципалитета Раис Минниханов тепло поприветствовали участников мероприятия и поблагодарили их за высокие производственные показатели и добросовестный труд в отрасли.

«В районе в сельхозформированиях за первое полугодие надоена 31 тыс. 221 тонна молока. Это на 2 тыс. 373 тонны или на 8% больше показателя за тот же период 2018 года», – сообщил ИА «Татар-информ» начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Гафур Хасаншин.

По его словам, в районе отмечен рост молочной продуктивности коров. В первом полугодии средний удой на одну корову составил 3 тыс. 864 кг молока против 3 тыс. 557 кг за январь – июнь 2018 года, прирост 8%.

Как рассказал собеседник агентства, заметны успехи животноводов и в производстве мяса. Так, за первое полугодие произведено мяса КРС 2 тыс. 66 тонн, свинины – 4 тыс. 328 тонн. Эти объемы превышают показатели за аналогичный период прошлого года на 5% и 3% соответственно.

Примечательно и то, что в районе растет поголовье сельскохозяйственных животных.

«По состоянию на 1 июля этого года поголовье КРС составляет 27 тыс. 206 голов, прирост к аналогичному периоду прошлого года 5%, свиней – 42 тыс. 960 голов или на 4% больше, чем на эту дату годом ранее, лошадей – 1 тыс. 921 голова, прирост 9%», – уточнил Гафур Хасаншин.

Он добавил, что участниками слета стали более тысячи животноводов из всех сельхозорганизаций района, передовикам отрасли были вручены благодарственные письма, дипломы и денежные премии.

Среди хозяйств, внесших весомый вклад в увеличение производства продукции животноводства в районе, ООО «Курсабаш», где надои молока за первое полугодие выросли по сравнению с показателем за январь – июнь 2018 года на 20%, ООО «СХП Юлбат» и отделение Кибячи ООО «Саба» (прирост по 18%), ООО «Игенче» (16%), КФХ Зуфара Мухаметшина (11%).

Также в райсельхозуправлении отметили, что в рамках слета состоялись спортивные состязания и конкурсы. К примеру, желающие могли помериться силами в борьбе корэш, поднятии гирь, перетягивании каната и других соревнованиях. Также состоялся концерт местных и приглашенных артистов, чьи выступления зрители встречали дружными аплодисментами.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, Сабинский муниципальный район – один из лидеров по надоям молока в республике.

«По данным на 17 июля, валовой суточный надой в Сабинском районе составляет 174,9 тонны молока. Это больше показателя на аналогичную дату прошлого года на 13,1 тонны или на 8%», – сообщил заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства министерства Ирек Гибадуллин.

Также он заметил, что надой на одну корову в районе достиг 21,9 кг при среднем показателе по республике 17 кг.

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