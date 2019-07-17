(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). 57-летний житель Елабуги устроил в своей захламленной квартире пожар, из-за чего пришлось спасаться соседям. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 10.54 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 55 по проспекту Мира произошел пожар», – уточнили в пресс-службе МЧС.

Через три минуты у места ЧП были пожарные ПСЧ №75, которые установили, что огонь вспыхнул в однокомнатной квартире на первом этаже жилого дома. Попав в квартиру, огнеборцы обнаружили, что в помещении отключены электричество и газ, а сама квартира захламлена.

Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли пятеро жильцов верхних этажей.

Спустя три минуты пожар был полностью потушен. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. В результате происшествия сгорело кресло. Никто не пострадал.

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