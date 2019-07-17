Задержан экс-председатель казанского ТСЖ «Азино-1» Вячеслав Шелуханов

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Ново-Савиновский районный суд Казани отправил экс-председателя ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова под домашний арест на два месяца – до 9 сентября. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Следователь ходатайствовал о заключении Шелуханова под стражу, однако суд принял решение отправить подозреваемого под домашний арест.

Шелуханов подозревается в 12 преступных эпизодах по статьям «Мошенничество с использованием служебного положения», «Служебный подлог» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности».



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