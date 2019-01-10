Татар-информ

17 июля 2019, 16:50

Спорт

Ряды УНИКСа пополнил греческий разыгрывающий

Рекомендуем

Спорт

Ряды УНИКСа пополнил греческий разыгрывающий

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Ранее состав казанцев пополнили защитники Дмитрий Узинский, Валерий Лиходей, Хаукур Палссон и центровой Алекс Тайес.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС заключил контракт с греческим разыгрывающим «Олимпиакоса» Вангелисом Манцарисом, сообщил корреспонденту агентства собственный источник. 

29-летний защитник родился в пригороде Афин Перистери, где в 2007 году начал профессиональную карьеру за одноименный клуб, в котором играл вместе с братом Антонисом. С 2011 года до прошлого сезона Манцарис играл за «Олимпиакос» портового пригорода Афин Пирея.

В рядах юниорской и молодежной сборной Греции Манцарис становился серебряным призером чемпионата мира и Европы, победителем чемпионата мира в 2009 и Европы в 2008 годах. В «Олимпиакосе» разыгрывающий стал трехкратным чемпионом Греции (2012, 2015, 2016), двукратным победителем Евролиги (2012, 2013), победителем Интерконтинентального кубка (2013). Стабильно входит в состав национальной сборной Греции.

Всего в «Олимпиакосе» разыгрывающий провел восемь сезонов. В Евролиге-2018/19 Манцарис в среднем за игру набирал 1,4 очка и 1,2 передачи за 12 минут пребывания на площадке. Контракт Манцариса с «Олимпиакосом» был заключен до 16 июня 2020 года, однако клуб заранее уведомил игрока, что не видит его в составе команды в предстоящем сезоне. После расторжения соглашения защитник выбрал УНИКС, где играют его соотечественники Костас Каймакоглу и капитан команды Димитрис Прифтис.

Официально о переходе Манцариса в состав казанского клуба УНИКС объявит в ближайшее время.

Ранее состав казанцев пополнили защитники россияне Дмитрий Узинский (перешел из «Нижнего Новгорода»), Валерий Лиходей («Анвилл», Польша), исландец Хаукур Палссон («Нантер», Франция), американский центровой Алекс Тайес («Маккаби», Тель-Авив, Израиль).
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания РТ стала самой титулованной синхронисткой
Новости дня
17:34
Дети из Иркутска могли заразиться в лагере «Лучистый» при пересменке с ребятами из Татарстана

Министр молодежи РТ свяжется с коллегами из Иркутской области, чтобы узнать о состоянии здоровья юных сибиряков.

17:24
Роспотребнадзор Татарстана: На отдыхе за рубежом важно соблюдение правил личной гигиены

Распространенными заболеваниями, которыми можно заразиться во время отдыха за границей, являются малярия, гепатит А, брюшной тиф и корь.

17:12
Фарид Мухаметшин предложил создавать совместные производства в Беларуси и Татарстане

Глава парламента принимает участие в работе VI Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.

17:06
Медик об отравившихся в Крыму детях из Татарстана: Обычно за два дня болезнь проходит

Норовирус, который стал причиной отравления маленьких татарстанцев, не представляет большой опасности.

17:03
Задержан экс-председатель казанского ТСЖ «Азино-1» Вячеслав Шелуханов

Суд отправил Шелуханова под домашний арест до 9 сентября.

16:54
Родители могут узнать о состоянии детей, отравившихся в крымском лагере «Лучистый», по горячей линии

На вопросы о состоянии детей из Татарстана ответит директор республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров, который сейчас находится в Евпатории.

16:51
Житель Елабуги устроил в своей захламленной квартире пожар, из-за чего пришлось спасаться соседям

Огонь вспыхнул сегодня утром в однокомнатной квартире на первом этаже дома № 5 по проспекту Мира.

16:50
Ряды УНИКСа пополнил греческий разыгрывающий

Ранее состав казанцев пополнили защитники Дмитрий Узинский, Валерий Лиходей, Хаукур Палссон и центровой Алекс Тайес.

16:38
Фаттахов вылетит в Крым, чтобы узнать о состоянии детей, отравившихся в лагере «Лучистый»

Более 40 детей из Татарстана, отдыхавших в крымском детском лагере «Лучистый», госпитализированы с признаками пищевого отравления.

16:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале кряшенской культуры «Питрау»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:28
Первый вице-президент Федерации синхронного плавания РТ стала самой титулованной синхронисткой

Светлана Ромашина завоевала 20 медалей на чемпионатах мира.

16:22
Поучаствовать в обсуждении генплана Казани смогут только имеющие прописку и владельцы недвижимости

Исполком Казани 18 июля опубликует доработанный генплан, обсудить его в Интернете можно будет с 29 июля по 1 августа.

16:12
Биопластик, сельхозтехника и металлоконструкции: ОЭЗ «Алабуга» одобрила проекты на 16 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга».

16:08
Музафарова предложила учитывать потребность в помещениях для МФЦ при возведении жилкомплексов в РТ

В республике насчитывается 57 офисов МФЦ, десять из которых расположены в Казани.

15:59
Медикам удалось спасти ногу мужчине, которую оторвало в результате ДТП у Миллениума в Казани

Накануне днем на проспекте Амирхана в водителя легковушки, который вышел к своему заглохнувшему авто, влетел внедорожник.

15:58
Мамадыш готовится принять эстафету флага WorldSkills 2019

В день прибытия флагоносцев в Мамадышском районе пройдет большой юбилейный фестиваль Питрау.

15:49
Скрываясь от полиции в Казани, житель Марий Эл воровал велосипеды и авто

25-летний ранее судимый мужчина свою вину полностью признал и рассказал, что сдавал похищенное в ломбард.

15:34
Челнинка стала лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

В 2018 году пианист Денис Мацуев вручил Марии Цапковой диплом стипендиата Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена».

15:24
«ТАИФ» и компания из Италии планируют запустить завод биопластика в «Алабуге» в 2021 году

В проект инвестируют около 10 млрд рублей.

15:20
ВСК и «Европлан» запускают новый совместный страховой продукт «Страхование платежей»

Продукт позволяет клиентам «Европлана» возместить потери в случае утраты лизингового автомобиля.

15:08
Замруководителя Роспотребнадзора: Фотографироваться с экзотическими животными на отдыхе опасно

Животные могут передать человеку туберкулез, ВИЧ, дизентерию, сальмонеллез, птицы — орнитоз.

14:56
Гендиректор Росатома: Из Татарстана пойдут технологические цепочки в Москву и Московскую область

В Татарстане госкорпорация «Росатом» подписала контракт на приобретение 50-процентной доли завода «ЗаряД».

14:44
В Казани в 2019 году зарегистрировали четыре случая заражения лихорадкой Денге

На сегодняшний день в Малайзии объявлена эпидемия лихорадки Денге, высокая вероятность заражения во Вьетнаме, Сингапуре и ряде других стран.

14:40
Минниханов открыл в «Алабуге» завод строительной химии за 650 млн рублей

Мощность завода Boerner — 10 тыс. тонн готовой продукции в год.

14:32
Десятый по счету МФЦ в Казани открылся в жилом комплексе «Салават Купере»

Предполагается, что в новом офисе «Мои документы» в день будут обслуживать до 150 человек.

События