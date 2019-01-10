Ряды УНИКСа пополнил греческий разыгрывающий

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС заключил контракт с греческим разыгрывающим «Олимпиакоса» Вангелисом Манцарисом, сообщил корреспонденту агентства собственный источник.

29-летний защитник родился в пригороде Афин Перистери, где в 2007 году начал профессиональную карьеру за одноименный клуб, в котором играл вместе с братом Антонисом. С 2011 года до прошлого сезона Манцарис играл за «Олимпиакос» портового пригорода Афин Пирея.

В рядах юниорской и молодежной сборной Греции Манцарис становился серебряным призером чемпионата мира и Европы, победителем чемпионата мира в 2009 и Европы в 2008 годах. В «Олимпиакосе» разыгрывающий стал трехкратным чемпионом Греции (2012, 2015, 2016), двукратным победителем Евролиги (2012, 2013), победителем Интерконтинентального кубка (2013). Стабильно входит в состав национальной сборной Греции.

Всего в «Олимпиакосе» разыгрывающий провел восемь сезонов. В Евролиге-2018/19 Манцарис в среднем за игру набирал 1,4 очка и 1,2 передачи за 12 минут пребывания на площадке. Контракт Манцариса с «Олимпиакосом» был заключен до 16 июня 2020 года, однако клуб заранее уведомил игрока, что не видит его в составе команды в предстоящем сезоне. После расторжения соглашения защитник выбрал УНИКС, где играют его соотечественники Костас Каймакоглу и капитан команды Димитрис Прифтис.

Официально о переходе Манцариса в состав казанского клуба УНИКС объявит в ближайшее время.

Ранее состав казанцев пополнили защитники россияне Дмитрий Узинский (перешел из «Нижнего Новгорода»), Валерий Лиходей («Анвилл», Польша), исландец Хаукур Палссон («Нантер», Франция), американский центровой Алекс Тайес («Маккаби», Тель-Авив, Израиль).



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