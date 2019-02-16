(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил создавать совместные производства в Беларуси и Татарстане. Об этом глава парламента заявил сегодня на VI Форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин выступил на секционном заседании «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства», а также провел ряд деловых встреч «на полях» форума. «Важно, что на секциях и в целом на форуме идет разговор о новом уровне отношений, углублении региональных и межмуниципальных контактов», – сказал глава парламента.

«Татарстан имеет один из лучших показателей по объему торговых отношений с Беларусью. При этом имеются резервы, которые нам необходимо задействовать. Для дальнейшего увеличения товарооборота между нашими странами, нужны новые контакты и встречи, которые позволят больше узнать о наших взаимных возможностях. Сейчас надо думать о более глубокой интеграции в части создания совместных производств, предприятий как в Беларуси, так и в Татарстане, и чтобы это в меньшей степени зависело от внешней конъюнктуры», – добавил он.

Фарид Мухаметшин отметил, что более 60% всей сельхозтехники Татарстана – белорусского производства. Только в текущем году сельхозтоваропроизводителями республики приобретено свыше 60 тракторов МТЗ, более 10 комбайнов белорусских марок. По его словам, на протяжении последних лет хорошо себя зарекомендовали белорусские городские автобусы и трамваи. «Последовательно внедряя современные экологичные технологии, большие надежды по линии газомоторного парка возлагаем и на “мазовские” автобусы», – подчеркнул он.

В рамках работы форума Председатель Госсовета РТ также провел ряд рабочих встреч. Во время переговоров с делегацией Минской области во главе с председателем областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко он рассказал об экономическом, инвестиционном потенциале Татарстана, о работе парламента республики.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия регионов двух стран. Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая предложила на следующем форуме регионов России и Беларуси подписать межпарламентское соглашение. Фарид Мухаметшин поддержал инициативу и выразил готовность укреплять парламентские связи с белорусскими коллегами.

Беларусь входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Татарстана. Товарооборот между двумя республиками в последние годы превышает 1 млрд долларов США.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.