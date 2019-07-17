Медик об отравившихся в Крыму детях из Татарстана: Обычно за два дня болезнь проходит

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Отравление норовирусом, от которого пострадали отдыхавшие в Крыму дети, проходит достаточно быстро. Об этом рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ Халит Хаертынов.

«Этот вирус присутствует в разных регионах РТ и у нас в республике регистрируется. Болеют дети разных возрастных групп. [Заболевание] протекает в виде острого гастроэнтерита, то есть развивается многократная рвота на фоне повышения температуры, но прогноз всегда благоприятный», – пояснил специалист.

Кроме того, Хаертынов заметил, что в течение одного-двух дней вся симптоматика исчезает. Осложнения, как правило, практически не возникают.

При отравлении организму необходимо восполнение жидкости и электролитов, которые он теряет. При более тяжелой форме назначается инфузионная терапия. Также применяются различные сорбенты. Имеет значение и безмолочная диета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в детскую клиническую больницу Евпатории доставили более 40 отдыхавших в детском лагере «Лучистый» несовершеннолетних из Татарстана с признаками пищевого отравления. Их состояние оценивается медиками как легкое и среднее. Президент РТ Рустам Миниханов поручил оперативно докладывать о состоянии детей, отравившихся на отдыхе в Крыму.

По факту массового отравления детей Следком Крыма возбудил уголовное дело. В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщили, что причиной случившегося стала вспышка норовируса. По информации Минмолодежи РТ, заражение могло произойти при употреблении в пищу салата.

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