Первый вице-президент Федерации синхронного плавания РТ стала самой титулованной синхронисткой

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Первый вице-президент Федерации синхронного плавания Татарстана Светлана Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории, завоевав 20 медалей на чемпионатах мира. Об этом сообщает ТАСС.

Сама Ромашина не исключает, что останется в синхронном плавании после Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Тренер Татьяна Данченко почти на полном серьезе мне сказала, что надо отплавать Олимпиаду, а дальше по договоренности с мужем я возвращаюсь в семью, рожаю второго ребенка и возвращаюсь заново», – приводит агентство слова спортсменки.

Синхронистка завоевала золотую медаль в сольной произвольной программе, ставшей для нее 20-й на чемпионатах мира. По числу золотых медалей она опередила другую пятикратную олимпийскую чемпионку – Наталью Ищенко.

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