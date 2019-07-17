(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Медикам удалось спасти ногу мужчине, которую оторвало в результате ДТП у Миллениума в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Мужчина был доставлен в 7-ю горбольницу Казани. Ему экстренно была сделана операция, которую проводили сразу несколько бригад медиков: травматологи, сосудистые хирурги и нейрохирурги. Ногу удалось спасти, но пациент пока находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации», – уточнили в пресс-службе министерства.

Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем на проспекте Амирхана на въезде на мост Миллениум произошла серьезная авария. «Лада» 99-й модели из-за неисправности остановилась в левой полосе движения. Когда водитель легковушки вышел, чтобы поставить знак аварийной остановки, в него врезался «Рено Дастер». В результате ДТП у водителя отечественного авто оторвало ногу.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.