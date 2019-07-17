Жители Апастовского района встретят эстафету флага WorldSkills

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). 18 июля в Апастовском районе состоится церемония чествования Флага WorldSkills. Начало церемонии запланировано на шесть вечера, сообщает оргкомитет эстафеты.



Мероприятие пройдет на площадке проведения Сабантуя. В празднике примут участие глава района Рашид Загидуллин и представители оргкомитета 45-го мирового чемпионата Ворлдскиллс Казань 2019.



В торжественной части мероприятия гостей и жителей районов ознакомят с движением WorldSkills. Также почетные гости нанесут нашивку герба Апастовского района на флаг WorldSkills Kazan 2019.



Далее эстафета флага направится в Мамадышский район, где побывает на фестивале кряшенской культуры «Питрау».

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