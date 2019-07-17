Скрываясь от полиции в Казани, житель Марий Эл воровал велосипеды и авто

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Скрываясь от полиции в Казани, ранее судимый житель Марий Эл воровал велосипеды, самокаты и авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«2 июля в полицию обратился 29-летний житель одного из домов по улице Сыртлановой. Мужчина рассказал, что днем неизвестный с лестничной площадки похитил 2 самоката», – уточнили в пресс-службе ведомства.

На следующий день в полицию обратился еще один потерпевший, у которого угнали дорогостоящий велосипед.

Полицейские установили личность угонщика и задержали его. Злоумышленником оказался 25-летний ранее судимый житель Марий Эл, который к тому же находился в розыске. Во время допроса мужчина признал вину, рассказал, что украденные вещи сдавал в ломбард, и сознался еще и в угоне авто.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.



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