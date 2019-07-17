Минздрав России: Весь алкоголь нужно продавать на отдаленном расстоянии от жилья

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Специалисты Минздрава России предложили рассмотреть идею продажи алкоголя вдали от жилых построек. Об этом сообщает «Российская газета».

Вино, пиво и водку, по мнению министерства, нужно продавать в специализированных магазинах вдали от жилой застройки.

«Весь алкоголь должен продаваться в крупных алкомаркетах, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья», - отметил Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России.

В малых городах и селах ограничить продажу алкоголя вдали от жилых построек не выйдет, поэтому там он предложил сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное. Также он отмечает, что проживающие в селах люди употребляют в основном не покупной алкоголь, а произведенный в домашних условиях.



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