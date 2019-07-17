«ТАИФ» и компания из Италии планируют запустить завод биопластика в «Алабуге» в 2021 году

(Елабуга, 17 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В ОЭЗ «Алабуга» планируют запустить производство биопластика в III квартале 2021 года. Инициатором проекта выступил холдинг «ТАИФ» совместно с итальянским производителем ПГА-биопластиков «Investire Italis S.r.l.» (компания Bio-on), сообщили в пресс-службе особой экономической зоны.

«В ОЭЗ „Алабуга“ компания планирует осуществлять производство ПГА-биопластиков в объеме 10 тыс. тонн в год. Срок запуска производства — III квартал 2021 года», — подчеркнули в пресс-службе.

Объем финансирования проекта, согласно бизнес-плану, составит 9,7 млрд рублей. Завод займет участок площадью 7 гектаров, на нем создадут 90 рабочих мест.

Соглашение о производстве биопластика в РТ Президент Татарстана подписал еще в 2017 году в рамках рабочего визита в Италию. Изначально завод предполагали разместить на базе «Казаньоргсинтеза».

Татарстанский биопластик будут производить из отходов от переработки сахарной свеклы — мелассы (патоки). По словам заместителя премьер-министра РТ - министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, для этого в РТ достаточно ресурсов.

«Ежегодно мы перерабатываем 3 млн тонн сахарной свеклы. В результате остается 100–120 тысяч тонн мелассы [кормовой патоки]. Можно считать, что для предложенного миланским предприятием проекта этого хватит, чтобы произвести 10 тонн биопластика в год», — поделился Ахметов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.