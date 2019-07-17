ВСК и «Европлан» запускают новый совместный страховой продукт «Страхование платежей»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Страховой Дом ВСК и автолизинговая компания «Европлан» запустили новый комплексный продукт, который позволяет клиентам «Европлана» возместить потери в случае утраты лизингового автомобиля: погасить задолженность по договору лизинга и компенсировать затраты по уплаченным платежам. Это дает клиенту возможность приобрести новый автомобиль в лизинг.

Программа предусматривает страховое возмещение только в случае полной утраты автомобиля, например, если он после ДТП не подлежит ремонту или же оказался угнан. Договор оформляется в ВСК на весь срок действия договора лизинга, при этом по КАСКО автомобиль может быть застрахован в любой другой страховой компании.

«При покупке полиса клиент получает финансовую защиту в том числе по уже совершенным расходам. Выплаты по программе позволяют не только возместить первый платеж, но и закрыть обязательства перед лизинговой компанией. Это позволит быстро оформить лизинг нового автомобиля и оплатить аванс из средств, выплаченных страховой компанией», – прокомментировал новое предложение руководитель центра развития продуктов ВСК Александр Абраменко.

«Средний срок договора лизинга автомобиля – три-пять лет. Новый продукт дает предпринимателям возможность обезопасить себя в течение всего этого времени и смягчить ущерб в случае утраты транспортного средства», –отметил в свою очередь генеральный директор компании «Европлан» Александр Михайлов.

Страховой Дом ВСК (САО «ВСК») работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах Федерации. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: ruAA – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и BB- – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.

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