Замруководителя Роспотребнадзора: Фотографироваться с экзотическими животными на отдыхе опасно

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Фотографии с экзотическими животными на отдыхе за границей несут немалую опасность. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любовь Авдонина.

«У наших граждан, пребывающих в экзотических странах, популярны фотографии с различными животными — обезьянками, сурикатами и прочими. Не нужно этого делать, прежде всего, потому что животное передает и туберкулез, и ВИЧ, и дизентерию, и сальмонеллез, птицы — орнитоз», — прокомментировала замруководителя Роспотребнадзора.

Также она посоветовала людям, выезжающим на отдых в экзотические страны, привить своих домашних животных, дабы не допустить случаев заражения бешенством. Болезнь является опасной как для человека, так и для питомца.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роспотребнадзор усилит работу санитарно-карантинного пункта на время проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. В 2019 году в Казани зарегистрировали уже 4 случая заражения лихорадкой Денге.

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