На трассе Р-239 Казань – Оренбург ограничат движение из-за ремонта железнодорожного переезда

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Татарстане на участке автодороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

В частности, на участке автодороги с 242-го по 246-й км с 22 часов 18 июля до 6 часов 19 июля движение будет прекращено из-за ремонта на железнодорожном переезде, расположенном на 234-м км трассы.

«На период производства работ проезд транзитного автотранспорта будет организован по маршруту: Казань – Оренбург – станция Калейкино и станция Калейкино – Набережные Челны – Заинск – Альметьевск», – говорится в сообщении пресс-службы управления.

Водителей просят ориентироваться на временные дорожные знаки. После завершения строительно-монтажных работ будет возобновлено движение в штатном режиме.

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