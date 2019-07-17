Татар-информ

17 июля 2019, 14:56

Экономика и финансы

Гендиректор Росатома: Из Татарстана пойдут технологические цепочки в Москву и Московскую область

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Экономика и финансы

Гендиректор Росатома: Из Татарстана пойдут технологические цепочки в Москву и Московскую область

Фото: архив tatarstan.ru

В Татарстане госкорпорация «Росатом» подписала контракт на приобретение 50-процентной доли завода «ЗаряД».

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Сегодня в особой экономической зоне «Алабуга» госкорпорация «Росатом» подписала контракт на приобретение 50-процентной доли завода «ЗаряД». Во время визита на завод «Алабуга-Волокно» генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Татарстан станет центром производства сырья для регионов России.

Госкорпорация «Росатом» подписала с Правительством Татарстана соглашение о технологическом лидерстве. В том числе оно предусматривает создание национального центра компетенций по теме «Новые материалы», где работе с композитами будет отведено ключевое место.

«В Татарстане будет рождаться поток сырья, которое потом будет превращаться в товары в разных регионах и на разных предприятиях», – сказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

На площадке завода «Алабуга-Волокно» руководство Росатома оценило ход работ по комплектованию всей производственной цепочки, а также выверило потребительский спрос.

«Из Татарстана пойдут технологические цепочки в Москву, Московскую область, Тульскую область, Ульяновскую, где из углеволокна будут рождаться потребительские товары и компоненты в больших производственных цепочках», – подчеркнул Лихачев.

«Мы будем и дальше локализовывать здесь свое производство», – добавил гендиректор госкорпорации.

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