Минтранс России поддержал строительство платной скоростной трассы Москва – Казань

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Строительство новой платной скоростной дороги Москва – Казань целесообразнее реконструкция существующей трассы М7 «Волга». Об этом заявил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, передает ТАСС.

«Мы как Министерство транспорта для себя на этот вопрос давно ответили», – подчеркнул он. И объяснил, что реконструкция М7 будет стоить столько же или даже больше, чем возведение новой магистрали, «но на новую дорогу у нас порядка 260 млрд [рублей] частных инвестиций предполагается, а в реконструкцию бесплатной дороги мы их не привлечем».

Кроме того, Алафинов обратил внимание на сравнительную стоимость содержания трасс. Новая дорога в течение минимум 20 лет будет обслуживаться за счет поступлений использующих ее, а содержание М7, которая после реконструкции превратится в дорогу первой категории, будет обходиться госбюджету даже дороже, чем раньше.

К тому же строительство новой дороги создаст новую инфраструктуру на территории наиболее плотного заселения. «Новая дорога – это безопасность и при этом новая скорость», – резюмировал первый замглавы Минтранса РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство России выберет между двумя вариантами создания транспортного коридора Европа – Западный Китай: строительством новой скоростной дороги Москва – Казань и реконструкцией трассы М7. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин даже отправился в автопробег до Тольятти, чтобы получить необходимый для принятия соответствующего решения опыт. В Татарстане он обсудил с Президентом РТ Рустамом Миннихановым развитие межрегиональной транспортной инфраструктуры.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.