В Казани водитель «ГАЗели» сбил 17-летнюю девушку, вылетев на «красный» свет

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Казани на улице Журналистов водитель «ГАЗели» сбил 17-летнюю девушку, вылетев на «красный» свет. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС Казани в Instagram.
«Подъезжая к светофору около дома № 50 по улице Журналистов, водитель автомобиля "ГАЗ" не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», – сообщается на странице в соцсети.
В результате наезда девушка получила многочисленные травмы и на карете скорой помощи была доставлена в больницу.
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На пешеходном переходе автомобиль Газель сбил 17-летнюю девушку❗️🚑 Вчера днём автомобиль ГАЗ двигался по улице Журналистов города Казани. Подьезжая к светофору около дома # 50 по улице Журналистов , водитель автомобиля ГАЗ не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд на девушку 2001 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зелёный разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девушка получила многочисленные ушибы мягких тканей , возможное сотрясение головного мозга и была госпитализирована. На месте дорожно-транспортного происшествия разбираются экипаж ДПС и муниципальная служба Полка ДПС г. Казани. municipalkazan#municipal#municipalservice#gibddkzn#polkdps#pdps#казань#татарстан#казаньсегодня#новостиказани#гибдд#гибддказань#полкдпс#муниципальнаяслужба#муниципальнаяслужбаказань