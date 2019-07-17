В Казани водитель «ГАЗели» сбил 17-летнюю девушку, вылетев на «красный» свет

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Казани на улице Журналистов водитель «ГАЗели» сбил 17-летнюю девушку, вылетев на «красный» свет. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС Казани в Instagram.

«Подъезжая к светофору около дома № 50 по улице Журналистов, водитель автомобиля "ГАЗ" не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», – сообщается на странице в соцсети.

В результате наезда девушка получила многочисленные травмы и на карете скорой помощи была доставлена в больницу.



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