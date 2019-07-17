Челнинка стала лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

(Набережные Челны, 17 июля, «Татар-информ»). Ученица челнинской музыкальной школы № 3 Мария Цапкова стала лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования России», сообщает Управление культуры исполкома города.

Мария Цапкова обучается седьмой год в классе фортепиано у преподавателя Марины Малюты, мечтает о профессиональной карьере музыканта. В копилке ее достижений многочисленные победы в исполнительских конкурсах.

В прошлом году известный пианист Денис Мацуев вручил Марии Цапковой диплом стипендиата Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена».

В конкурсе «Молодые дарования России» жюри отметило ее яркую, осмысленную игру, безукоризненное исполнение текста, совершенное владение техническими приемами и средствами выразительности.

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