Минниханову и гендиректору Росатома вручили хоккейные клюшки «ЗаряД»

(Елабуга, 17 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву вручили композитные хоккейные клюшки производства завода «ЗаряД». Мероприятие приурочено к подписанию контракта на приобретение Росатомом 50-процентной доли завода.

Оба предприятия – производитель композитных клюшек «ЗаряД» и производитель углеродного волокна «Алабуга-Волокно», входящий в Umatex, – размещены и успешно функционируют на территории Татарстана, отметил руководитель республики.

«Этот проект очень нужен для нашей страны. Новые материалы без углеродного волокна не появятся. Но самое главное – Росатом на этом не останавливается. Видим, что руководство Росатома последовательно решает наши государственные задачи», – сказал он.

Госкорпорации очень комфортно работать в республике, заявил в свою очередь гендиректор Росатома Алексей Лихачев. «Мы видим не только хорошие экономические условия, но и системную поддержку властей Татарстана, Президента РТ, направленную на максимальное удовлетворение потребностей инвесторов», – заметил он.

Стратегия Umatex, входящей в Росатом, подразумевает выход в передел готовых изделий из композитов в рамках частно-государственного партнерства с предпринимателями, добившимися первого успеха, пояснил генеральный директор компании Александр Тюнин.

«В качестве новых акционеров компании “ЗаряД“ мы ставим перед собой задачу не только масштабировать производство хоккейных клюшек, но и создать новые продукты с использованием композитов: удочки, коньки, велосипеды, шлемы и многое другое, а также вывести линейку новых продуктов на международный рынок», – добавил Тюнин. Он подчеркнул, что сегодня российские производители спортинвентаря занимают только 10% отечественного рынка.

Затем генеральный директор ООО «ЗаряД» Иван Савин вручил почетным гостям хоккейные клюшки.

Компания «ЗаряД» основана прославленным хоккеистом Данисом Зариповым, за год предприятие выпускает 40 тыс. хоккейных клюшек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.