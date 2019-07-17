Минниханову и гендиректору Росатома вручили хоккейные клюшки «ЗаряД»

(Елабуга, 17 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву вручили композитные хоккейные клюшки производства завода «ЗаряД». Мероприятие приурочено к подписанию контракта на приобретение Росатомом 50-процентной доли завода.
Оба предприятия – производитель композитных клюшек «ЗаряД» и производитель углеродного волокна «Алабуга-Волокно», входящий в Umatex, – размещены и успешно функционируют на территории Татарстана, отметил руководитель республики.
«Этот проект очень нужен для нашей страны. Новые материалы без углеродного волокна не появятся. Но самое главное – Росатом на этом не останавливается. Видим, что руководство Росатома последовательно решает наши государственные задачи», – сказал он.
Госкорпорации очень комфортно работать в республике, заявил в свою очередь гендиректор Росатома Алексей Лихачев. «Мы видим не только хорошие экономические условия, но и системную поддержку властей Татарстана, Президента РТ, направленную на максимальное удовлетворение потребностей инвесторов», – заметил он.
Стратегия Umatex, входящей в Росатом, подразумевает выход в передел готовых изделий из композитов в рамках частно-государственного партнерства с предпринимателями, добившимися первого успеха, пояснил генеральный директор компании Александр Тюнин.
«В качестве новых акционеров компании “ЗаряД“ мы ставим перед собой задачу не только масштабировать производство хоккейных клюшек, но и создать новые продукты с использованием композитов: удочки, коньки, велосипеды, шлемы и многое другое, а также вывести линейку новых продуктов на международный рынок», – добавил Тюнин. Он подчеркнул, что сегодня российские производители спортинвентаря занимают только 10% отечественного рынка.
Затем генеральный директор ООО «ЗаряД» Иван Савин вручил почетным гостям хоккейные клюшки.
Компания «ЗаряД» основана прославленным хоккеистом Данисом Зариповым, за год предприятие выпускает 40 тыс. хоккейных клюшек.